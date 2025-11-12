JICOMS 2025 Drong Kewirausahaan Kreatif di Era Digital

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Politeknik Negeri Media Kreatif (Polimedia) Tipri Rose Kartika mengatakan di era digital saat ini perlu menciptakan ruang bagi pertukaran intelektual, kolaborasi, interdispliner dan penciptaan pengetahuan bersama.

Berangkat dari hal itu, Polimedia kembali melaksanakan Jakarta Interational Conference on Multidisiciplinary Studies Toward Creative Industries (JICOMS) 2025 yang berlangsung di Jakarta pada, Rabu 12 November 2025.

Konferensi internasional ini dilaksanakan untuk memperkuat peran perguruan tinggi sebagai pusat inovasi dan kreativitas di kancah global.

Tahun ini, JICOMS 2025 mengangkat tema “Creative Preneurship in the Digital Era: Empowering Creative Industries for Global Excellence” yang bertujuan untuk mendorong seluruh Civitas Academica Polimedia dan para pemangku kepentingan untuk membangun ekosistem wirausaha menuju panggung dunia.

Tipri menegaskan melalui pendekatan multidisplin, JICOMS berkomitmen membangkitkan semangat inovasi yang berkelanjutan, mempertemukan ide kreatif para akademisi, peneliti, praktisi industri, dan masyarakat.

“Sebagai institusi yang berkomitmen untuk mengembangkan talenta kreatif masa depan, Politeknik Negeri Media Kreatif terus memperkuat perannya sebagai jembatan antara riset, teknologi, praktik kreatif, dan relevansi industri,” jelas Tipri.

Adapun tema yang diangkat di JICOMS 2025, menurut Tipri, mencerminkan transformasi yang signifikan di tengah perubahan saat ini.

Digitalisasi mengubah cara berpikir dalam berkreasi, berkomunikasi, dan berinovasi.