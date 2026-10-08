JICT Abadikan Nama Capt. Naamin, Jejak Sang Perintis Era Kontainerisasi Tanjung Priok

jpnn.com - Setelah lebih lima dekade Tanjung Priok memasuki era kontainerisasi. PT Jakarta International Container Terminal (JICT) mengabadikan nama Capt. Nazahar Naamin melalui peresmian Gedung Serbaguna Capt. Naamin pada Kamis (8/10/2026).

Capt. Naamin merupakan salah seorang insan pelabuhan yang berada pada fase awal transformasi di Tanjung Priok.

Pada awal dekade 1970-an, ketika peti kemas belum menjadi wajah utama pelabuhan Indonesia seperti saat ini, Tanjung Priok mulai bergerak dari pola penanganan kargo konvensional menuju sistem kontainerisasi.

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Pada 1973, Capt. Naamin berada di Unit Terminal Container dan menjadi bagian dari periode awal pengembangan kontainerisasi di Pelabuhan Tanjung Priok.

Direktur Utama JICT Ade Hartono mengatakan terminal modern yang beroperasi hari ini merupakan hasil perjalanan panjang yang dibangun lintas generasi.

"Kemajuan yang kita nikmati hari ini tidak lahir dalam satu malam. Ada generasi yang lebih dahulu berani memulai perubahan, membangun sistem, dan meletakkan fondasi. Capt. Naamin adalah bagian dari perjalanan tersebut," kata Ade saat peresmian Gedung Capt. Naamin di Jakarta Utara.

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Menurut Ade, setiap generasi menghadapi tantangan yang berbeda, namun tuntutan untuk bertransformasi tetap sama.

"Generasi terdahulu menghadapi tantangan lahirnya kontainerisasi. Generasi hari ini menghadapi digitalisasi, otomasi, keberlanjutan, ketahanan operasi, dan perubahan rantai pasok global. Tantangannya berubah, tetapi keberanian untuk bertransformasi tidak boleh berubah," tuturnya.