JICT Buka 2026 dengan Tegaskan Komitmen Pelayanan dan Kelancaran Logistik Nasional

jpnn.com - PT Jakarta International Container Terminal (JICT) menutup tahun 2025 dan membuka 2026 dengan rangkaian kegiatan bertajuk The Last Container Lifted in 2025 dan The First Container Loaded in 2026.

Momentum ini menegaskan kesinambungan operasional terminal sekaligus kesiapan JICT menjaga kelancaran arus logistik nasional sejak awal tahun.

Kegiatan penutupan tahun ditandai dengan pengangkatan kontainer terakhir pada malam 31 Desember 2025.

Beberapa menit kemudian, tepat memasuki 1 Januari 2026, JICT kembali mengoperasikan fasilitasnya dengan pemuatan kontainer pertama tahun 2026.

Seluruh proses berlangsung dalam kondisi operasional normal, dengan mengedepankan aspek keselamatan, keandalan sistem, dan koordinasi antarfungsi.

Wakil Direktur Utama JICT Budi Cahyono mengatakan tradisi tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan cerminan komitmen perusahaan terhadap layanan kepelabuhanan yang berkelanjutan.

"Pergantian tahun di terminal petikemas bukan berarti berhenti beroperasi. Justru ini menjadi penegasan bahwa JICT siap bekerja sejak detik pertama tahun baru, menjaga kepercayaan pelanggan dan memastikan rantai logistik tetap berjalan," kata Budi di Jakarta pada Selasa (6/1/2026).

Menurut dia, setiap pergerakan kontainer merupakan hasil kolaborasi seluruh insan terminal JICT mulai dari operator lapangan, perencana operasi, hingga tim pendukung.