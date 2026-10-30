JICT Dorong Kolaborasi Ekosistem Logistik Lewat Container Cup 2026

jpnn.com - PT Jakarta International Container Terminal (JICT) menegaskan pentingnya kolaborasi lintas perusahaan dalam memperkuat daya saing industri logistik nasional.

Semangat tersebut tercermin melalui penyelenggaraan Pelindo Container Cup 2026, turnamen basket 3x3 yang mempertemukan insan pelabuhan, perusahaan dalam ekosistem Pelindo, dan mitra industri logistik di GOR Soemantri Brodjonegoro, Jakarta, Sabtu (24/10).

Bagi JICT, ajang ini bukan sekadar kompetisi olahraga, melainkan ruang membangun hubungan profesional yang lebih erat, memperkuat komunikasi antarpemangku kepentingan, sekaligus menumbuhkan budaya kerja yang kolaboratif.

Direktur Keuangan JICT sekaligus Ketua Panitia Container Cup 2026 Max Suswendi mengatakan keberhasilan industri kepelabuhanan tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur, teknologi, dan produktivitas terminal, tetapi juga oleh kemampuan seluruh pihak untuk bekerja sebagai satu ekosistem.

"Logistik yang kuat tidak dibangun oleh satu perusahaan yang bekerja sendiri. Dibutuhkan kepercayaan, komunikasi, dan kolaborasi dari seluruh pelaku industri. Container Cup menjadi ruang untuk memperkuat nilai-nilai tersebut di luar aktivitas operasional sehari-hari," ujar Max di Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Container Cup sendiri memiliki akar kuat dari komunitas JICT Ballers yang menginisiasi penyelenggaraan pada 2025. Pada edisi perdana tersebut, sebanyak 18 tim dari lingkungan Pelindo Group, perbankan, dan para pemangku kepentingan serta mitra sektor logistik ikut ambil bagian.

Memasuki 2026, ajang ini kembali menghadirkan kompetisi lintas perusahaan dengan kategori Champion Division dan Executive Division 45+. JICT Ballers turut berpartisipasi pada kedua kategori tersebut.