JICT Dukung Mudik Gratis Pelindo Group, Berangkatkan Ratusan Pemudik dari Priok
jpnn.com - PT Jakarta International Container Terminal (JICT) mendukung Program Mudik Gratis Pelindo Group 2026 yang mengusung tema "Mudik Aman, Berbagi Harapan".
Kegiatan itu merupakan bagian dari program Mudik Bersama BUMN.
Para pemudik diberangkatkan menggunakan bus pariwisata di kawasan Buffer Area Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (16/3/2026).
Peserta mudik gratis mulai berdatangan sejak subuh ke lokasi titik kumpul bus yang akan membawa mereka ke kampung halaman.
Dalam program ini, JICT turut berpartisipasi dengan menyediakan lima unit bus untuk mengantarkan ratusan pemudik menuju Surabaya, Solo, dan Madiun.
Direktur Utama JICT Ade Hartono mengatakan partisipasi JICT dalam program ini merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
"Mudik adalah tradisi penting bagi masyarakat Indonesia. Melalui program ini kami berharap para peserta dapat melakukan perjalanan dengan aman dan nyaman sehingga dapat berkumpul kembali bersama keluarga di kampung halaman," ujar Ade di lokasi peresmian, Jakarta Utara, pada Senin (16/3/2026).
Menurut Ade, Program Mudik Gratis Pelindo Group tahun ini dilaksanakan secara serentak di berbagai kota di Indonesia dan menyediakan ribuan kursi bagi para pemudik melalui moda transportasi darat, laut, dan kereta api.
