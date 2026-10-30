JICT: Logistik Nasional Tak Cukup Hanya Produktif, Kesehatan Pekerja Jadi Prioritas

jpnn.com - Direktur Utama JICT Ade Hartono mengatakan keandalan logistik nasional tidak hanya ditentukan oleh kecepatan bongkar muat dan kecanggihan peralatan pelabuhan.

Di balik pergerakan jutaan peti kemas, kesehatan dan keselamatan pekerja menjadi faktor penting yang tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan operasional terminal.

Pesan tersebut ditegaskan PT Jakarta International Container Terminal (JICT) melalui partisipasinya dalam kegiatan Senam Bersama dan Bersih Pelabuhan bersama Forum Pelabuhan Sehat Tanjung Priok, sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62.

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Ade Hartono saat kegiatan Senam Bersama dan Bersih Pelabuhan di Gedung Parkir JICT, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Jumat (30/10/2026), menegaskan bahwa produktivitas dan perlindungan terhadap pekerja harus menjadi dua prioritas yang berjalan beriringan.

"Pelabuhan tidak cukup dinilai dari seberapa cepat peti kemas bergerak, tetapi juga dari seberapa baik kita melindungi orang-orang yang menggerakkannya. Bagi JICT, kesehatan dan keselamatan pekerja merupakan fondasi penting untuk menjaga keandalan layanan logistik nasional," kata Ade melalui siaran pers.

Menurut Ade, momentum HKN ke-62 yang mengusung tema Sehat untuk Semua menjadi pengingat bahwa perlindungan kesehatan di kawasan pelabuhan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, baik operator terminal, otoritas pelabuhan, maupun instansi kesehatan.

"Rangkaian kegiatan hari ini menjadi sarana untuk memperkuat kesadaran terhadap pentingnya kebugaran, deteksi dini masalah kesehatan, dan kebersihan lingkungan kerja," ujar Ade.

Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan (BBKK) Tanjung Priok Anak Agung Ngurah Kusumajaya menekankan bahwa tingginya mobilitas manusia dan barang menjadikan kawasan pelabuhan sebagai salah satu lingkungan strategis dalam upaya perlindungan kesehatan masyarakat.