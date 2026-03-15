JICT Santuni Yatim, Bantu Musala, dan Bagikan Sembako untuk 396 TKBM di Priok

jpnn.com - Jakarta International Container Terminal (JICT) menyalurkan santunan kepada 400 anak yatim dan duafa di wilayah Kecamatan Koja, Jakarta Utara, menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 H, pada Jumat (13/3/2026).

Selain memberikan santunan dan bingkisan kebutuhan Lebaran kepada para penerima manfaat, JICT juga menyalurkan bantuan fasilitas untuk 30 musala di wilayah Koja, berupa perangkat dispenser air minum untuk mendukung aktivitas ibadah masyarakat.

Direktur Utama JICT Ade Hartono mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk berbagi dengan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan pelabuhan.

Dia mengatakan bahwa pelabuhan tidak hanya menjadi pusat aktivitas logistik dan perdagangan, tetapi juga bagian dari kehidupan masyarakat di sekitarnya.

"Melalui kegiatan ini kami ingin berbagi kebahagiaan dengan anak-anak yatim dan duafa, sekaligus mendukung fasilitas ibadah masyarakat menjelang Idulfitri," kata Ade di Jakarta Utara.

Selain santunan kepada anak yatim dan duafa, JICT juga menyalurkan 396 paket sembako kepada Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) yang selama ini berperan penting dalam mendukung aktivitas operasional terminal.

Pembagian paket sembako tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada para pekerja pelabuhan yang menjadi bagian dari ekosistem logistik di Pelabuhan Tanjung Priok.

Kegiatan santunan dan pembagian bantuan tersebut melibatkan tokoh masyarakat, pengurus lingkungan, serta perwakilan warga dari berbagai RW di Kecamatan Koja.