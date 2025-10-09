JIEP dan Holding BUMN Danareksa Dukung UMKM Binaan Lewat Jatim Fest 2025

jpnn.com, SURABAYA - PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Perseroda) atau PT JIEP, sebagai anggota Holding BUMN Danareksa, menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ekonomi kerakyatan dengan menyediakan sarana promosi bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) binaan.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui partisipasi dalam ajang Jatim Fest 2025 yang berlangsung pada 1–5 Oktober 2025 di Exhibition Hall Grand City, Surabaya, Jawa Timur.

EVP Corporate Secretary Holding BUMN Danareksa, Agus Widjaja, menjelaskan bahwa keikutsertaan Holding BUMN Danareksa dalam Jatim Fest 2025 merupakan wujud dukungan terhadap pemberdayaan ekonomi rakyat.

Menurut Agus, holding BUMN Danareksa memiliki komitmen untuk memperkuat ekonomi secara inklusif dan berkeadilan melalui pemberdayaan UMKM yang selaras dengan Asta Cita Pemerintah.

"Partisipasi ini membantu UMKM binaan meningkatkan penjualan, memperkuat brand awareness, memperluas jaringan bisnis, serta memperoleh wawasan baru tentang potensi ekonomi kreatif dan daya saing produk lokal,” ujar Agus, dalam keterangannya, Kamis (9/10).

Corporate Secretary & TJSL PT JIEP, Medik Endra Wahyudi, menambahkan bahwa keikutsertaan JIEP dalam Jatim Fest merupakan bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di bidang pengembangan UMKM.

“Ini merupakan kali kedua PT JIEP hadir di ajang Jatim Fest dengan tujuan mempromosikan dan membantu perluasan akses pasar bagi UMKM binaan kami,” jelasnya.

UMKM sendiri merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, terdapat lebih dari 65,4 juta pelaku UMKM yang menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja nasional dan menyumbang sekitar 61 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.