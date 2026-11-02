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Jihad untuk Indonesia, Kepala Bapanas Amran Tindak Tegas Anomali Beras Fortifikasi

Jihad untuk Indonesia, Kepala Bapanas Amran Tindak Tegas Anomali Beras Fortifikasi
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Bapanas memastikan tidak ada lagi penerbitan izin edar untuk beras dengan klaim fortifikasi. Foto: Sumber JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjadikan upaya memberangus praktik anomali beras fortifikasi yang tidak sesuai klaim produsen menjadi jihad untuk Indonesia.

Amran juga menggarisbawahi bahwa upaya tersebut merupakan perintah langsung Presiden Prabowo Subianto.

Bapanas pun memastikan tidak ada lagi penerbitan izin edar untuk beras dengan klaim fortifikasi. Moratorium sementara ini telah dilakukan sambil Aparat Penegak Hukum (APH) melaksanakan penindakan terhadap produsen beras fortifikasi yang diduga melakukan pelanggaran.

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"Untuk beras fortifikasi, kami sudah ambil langkah moratorium. Ini tidak boleh lagi terjadi. Ini hanya menipu konsumen," kata Andi Amran Sulaiman.

Jihad untuk Indonesia, Kepala Bapanas Amran Tindak Tegas Anomali Beras FortifikasiAmran Sulaiman. Foto: Sumber JPNN

Pada Oktober 2026, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri memastikan keberlanjutan penindakan terhadap produsen beras fortifikasi sesuai laporan dari Bapanas. Sampai hari ini sudah diumumkan terdapat 2 produsen yang memiliki 9 merek yang dilanjutkan ke tahap penyidikan.

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"Setuju (pelaku anomali beras) fortifikasi diberantas. Mafia fortifikasi diberantas. Kami sudah lapor ke Bapak Kapolri dan ini perintah Bapak Presiden Prabowo. (Mafia pangan) harus hilang di Bumi Indonesia," kata Amran.

"Kami ingin jihad untuk Republik Indonesia," imbuhnya.

Amran juga menggarisbawahi bahwa upaya tersebut merupakan perintah langsung Presiden Prabowo Subianto.

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