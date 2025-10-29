Jika 3 Tuntutan Ini Dikabulkan, Honorer Lebih Suka jadi PPPK, Bukan PNS
jpnn.com - JAKARTA - Forum Honorer Non-Kategori Dua Indonesia (FHNK2I) konsisten pada tuntutan awal, yakni seluruh non-ASN diangkat menjadi PPPK penuh waktu.
Ketika saat ini sudah mulai ada pengangkatan honorer menjadi PPPK Paruh Waktu, FHNK2I mendesak peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi ASN full time.
Ketua Umum DPP FHNK2I Raden Sutopo Yuwono mengatakan pihaknya terus berjuang agar 3 tuntutan yang digaungkan bisa terwujud.
Revisi UU 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dimanfaatkan untuk menggaungkan lagi 3 tuntutan, yakni:
1. Peningkatan status ASN paruh waktu menjadi full time atau penuh waktu.
2. Kontrak kerja PPPK sampai batas usia pensiun (BUP).
3. PPPK mendapatkan pensiun bulanan seperti PNS.
Raden Sutopo mendesak DPR dan pemerintah agar mengakomodir 3 tuntutan itu dalam pembahasan revisi UU ASN.
Menurut Pak Raden, jika 3 tuntutan ini dikabulkan pemerintah dan DPR, para honorer lebih suka jadi PPPK daripada PNS.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- FHNK2I Pilih Melobi Peningkatan PPPK Paruh Waktu Ketimbang Ikut Aksi 30 Oktober
- SPMT PPPK Tahap 2 per 1 November 2025, Anggaran Gaji Sudah Aman?
- WFH ASN Pemprov Jabar Mulai Diuji Coba November, Begini Skemanya
- 1.106 Calon PPPK Rejang Lebong Dilantik Hari Ini
- 5 Berita Terpopuler: 5 Tahun Bukan Waktu yang Singkat, Kontrak Kerja Ribuan PPPK Tak Diperpanjang, Bakal Dirumahkan?
- Jangan Ribet, Pengangkatan Guru PPPK Cukup Berbasis Serdik dan TPG