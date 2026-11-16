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Jika Dasco Jadi Wapres Banyak yang Cemburu, Pelengkap Saja

Jika Dasco Jadi Wapres Banyak yang Cemburu, Pelengkap Saja
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Peneliti dari Citra Institute Efriza. Foto: supplied

jpnn.com - JAKARTA - Pergantian Gibran Rakabuming Raka dari kursi wakil presiden bisa menjadi momentum bagi Presiden Prabowo Subianto untuk menata ulang kekuatan politik di pemerintahannya.

Peneliti senior dari Citra Institute Efriza menilai dukungan mayoritas partai politik belum tentu membuat koalisi Prabowo sepenuhnya solid.

Bahkan, dia memprediksi potensi gesekan antarpartai bisa makin terasa menjelang Pemilu 2029.

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"Koalisi yang terlalu gemuk bukan berarti bebas konflik. Justru di dalamnya ada persaingan kepentingan, terutama untuk memperebutkan posisi strategis dan akses kekuasaan," kata Efriza kepada JPNN.com, Senin (16/11).

Dia memperkirakan dinamika politik berpotensi makin memanas pada 2028 ketika sejumlah nama calon presiden dan wakil presiden mulai menguat.

Menurut Efriza, pergantian Gibran juga bisa menjadi kesempatan bagi Prabowo untuk mempertegas lingkaran inti kekuasaannya.

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Bahkan, dia melihat kemungkinan adanya penataan ulang kabinet sebagai bagian dari konsolidasi politik.

"Pergantian wakil presiden bisa menjadi momentum konsolidasi. Prabowo bisa mempertegas siapa saja yang benar-benar menjadi bagian dari lingkaran inti pemerintahannya," ujarnya.

Ini bisa menjadi momentum bagi Presiden Prabowo Subianto untuk menata ulang kekuatan politik di pemerintahan.

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