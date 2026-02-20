Jika Ditinggal Prabowo, Gibran Bisa Jadi Pendamping Anies, Purbaya, atau AHY

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Rumah Politik Indonesia (RPI) Fernando Emas menilai peluang Presiden RI Prabowo Subianto untuk menggandeng Wapres RI Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2029 masih sangat besar.

Sebab, kata dia, Prabowo bakal memandang proses keterpilihan eks Danjen Kopassus itu pada 2024 yang banyak dibantu Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) yang juga ayah dari Gibran.

"Tentu Prabowo tidak ingin mengabaikan peran penting tersebut karena sudah beberapa kali kalah dalam kontestasi pilpres," kata Fernando melalui layanan pesan, Jumat (20/2).

Pengamat politik itu menduga ada kesepakatan politik di belakang layar antara Prabowo dengan Jokowi pada 2024 sebelum kontestasi politik.

Fernando menilai kesepakatan mulai terbaca berupa paket Prabowo-Gibran bersama selama dua periode sebagaimana sering dilontarkan Jokowi.

"Hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan Jokowi yang beberapa kali mendorong dua periode Prabowo-Gibran, seolah mengingatkan Prabowo terhadap komitmen yang pernah disepakati bersama," ujarnya.

Namun, kata Fernando, Gibran akan tetap berkontestasi pada 2029 andai Prabowo tak memilih eks Wali Kota Solo itu sebagai cawapres.

"Sebaiknya Gibran tetap mengambil posisi sebagai cawapres," katanya.