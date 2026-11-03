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Jika Konflik Berlanjut, Iran Berpotensi Serang Pangkalan Militer AS di Eropa

Jika Konflik Berlanjut, Iran Berpotensi Serang Pangkalan Militer AS di Eropa
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Bendera Iran. Foto: tehrantimes.com

jpnn.com - TEHERAN - Anggota Parlemen Iran Manouchehr Mottaki menyatakan pada Senin (2/11) bahwa Iran berpotensi menyerang pangkalan militer Amerika Serikat (AS) di Eropa apabila agresi terhadap negara itu kembali terjadi.

"Di luar kawasan berarti 'di tempat-tempat yang digunakan untuk menyerang kami'. Saat ini, wilayah geografis yang masuk dalam definisi tersebut, dan terdapat bukti mengenai hal ini, adalah Eropa," kata Mottaki seperti dikutip kantor berita ISNA.

"Dengan demikian, dalam konteks tidak adanya batasan geografis, ya, ini berarti rudal kami dapat menjangkau Eropa," imbuh Mottaki.

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Sebelumnya, pada 31 Oktober, Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei menginstruksikan militer untuk secara aktif merespons ancaman dari mana pun berasal. Instruksi itu disampaikan dalam pertemuan dengan sejumlah perwira tinggi militer.

Pada 28 Februari, AS dan Israel mulai melancarkan serangan terhadap sejumlah sasaran di Iran, yang kemudian dibalas oleh Teheran.

Intensitas konflik sempat mereda, tetapi belum terselesaikan dan masih terdapat risiko kembali pecahnya permusuhan.

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Eskalasi konflik tersebut nyaris menghentikan aktivitas pelayaran yang melintasi Selat Hormuz, jalur penting bagi pasokan minyak, produk minyak bumi, dan gas alam cair (LNG) dunia. Akibatnya, harga bahan bakar meningkat di sebagian besar negara. (antara/jpnn)

Jika konflik dengan AS berlanjut, Iran berpotensi serang pangkalan militer Amerika Serikat di Eropa.


Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Sumber ANTARA
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