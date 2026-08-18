Jika Menang dari Manila Digger, Persib Masuk Grup E ACL 2

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung akan berada di Grup E AFC Champions League Two atau ACL 2 jika bisa mengalahkan Manila Digger pada pertandingan pendahuluan (playoff) di Bandung, Senin (31/8).

Jika bisa menerkam Manila Digger, maka Si Maung Bandung bakal satu grup dengan FC Seoul (Korea), Melbourne Victory (Australia), dan The Cong-Viettel (Vietnam).

Demikian hasil drawing yang dilakukan AFC di Kuala Lumpur, Malaysia, Selasa, 18 Agustus 2026.

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Pada undian tersebut, Persib diwakili Deputy CEO PT PERSIB Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan dan Media Officer Muhammad Jatnika Sadili.

"Kami harus lulus dulu. Lawan siapa pun (di Grup E), kami harus menang dulu (vs Manila Digger)," tutur Adhitia. (persib/jpnn)

Hasil undian AFC Champions League Two 2026/2027

Grup A: Al Wahda (UEA), PFC Nasaf (Uzbekistan), Kuwait SC (Kuwait), Al Khaldiya SC (Bahrain)

Grup B: Al Jazira (UEA), Golgohar Sirjan (Iran), Al Muharraq (Bahrain), FC Arkadag (Turkmenistan)

Grup C: Al Taawoun FC (Arab Saudi), Al Rayyan (Qatar), Al Faisaly (Yordania), Al Nahda (Oman)

Grup D: Al Hussein (Yordania), Al Shorta (Irak), Al Seeb Club (Oman), East Bengal (India)

Grup E: FC Seoul (Korea Selatan), Melbourne Victory (Australia), The Cong-Viettel (Vietnam), Persib/Manila Digger

Grup F: Adelaide United (Australia), BG Pathum United (Thailand), Lion City Sailors (Singapura), Tai Po (Hong Kong)

Grup G: Machida Zelvia (Jepang), Shanghai Shenhua (Cina), PKR Svay Rieng (Kamboja), Tampines Rovers (Singapura)

Grup H: Ganwon FC (Korea Selatan), Kuching City (Malaysia), Kitchee FC (Hong Kong), Phnom Penh Crown (Kamboja)