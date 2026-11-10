Tulisan Terakhir dari Tiga Tulisan: Pahlawan Tidak Pernah Pensiun
Jika Pahlawan Masih Hidup, Akankah Mereka Bangga pada Kita?
Oleh: Dr. I Wayan Sudirta, SH., MH - Anggota Komisi III DPR RI & Kepala Badan Bantuan Hukun dan Advokasi Rakyat PDI Perjuangan
jpnn.com - Meskipun berbagai teladan tersebut patut dibanggakan, kita juga tidak boleh menutup mata terhadap kenyataan bahwa nilai-nilai kepahlawanan sedang menghadapi tantangan serius.
Ada paradoks yang harus kita akui. Di satu sisi, kita sangat bangga mengenang para pahlawan yang mengorbankan jiwa dan raga demi bangsa.
Namun, di sisi lain, kehidupan berbangsa masih dihadapkan pada praktik korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, ketidakadilan, lemahnya keteladanan, dan perilaku yang mengutamakan kepentingan pribadi.
Kita mengagungkan kejujuran dalam pidato, tetapi masih menemukan toleransi terhadap kecurangan dalam praktik.
Kita berbicara tentang pengabdian, tetapi tidak sedikit pejabat yang memandang jabatan sebagai kesempatan untuk memperoleh fasilitas dan keuntungan.
Kita menggaungkan persatuan, tetapi perbedaan sering dimanfaatkan sebagai alat untuk membangun permusuhan.
Kritik ini bukan untuk menafikan seluruh capaian bangsa, apalagi menggeneralisasi bahwa semua pejabat, aparat, atau ASN tidak berintegritas.
Justru karena masih banyak orang baik yang bekerja dengan sungguh-sungguh, perilaku menyimpang tidak boleh dibiarkan merusak kehormatan profesi dan institusi.
Pahlawan memperjuangkan kemerdekaan berdasarkan kesadaran tentang martabat manusia, persatuan, dan cita-cita keadilan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Dikelilingi Murid-Murid SDN, Menko Sugiono: Boleh Berbuat Kesalahan dan Memperbaikinya
- BULOG Mempererat Silaturahmi Lintas Generasi Lewat Sarasehan Hari Pahlawan 2026
- Wayan Sudirta: HMP Pemakzulan Gibran Tak Hanya Bermodal Pertarungan Politik
- Ratusan Pemuda Jakarta Gelar Doa Bersama Peringati Hari Pahlawan
- Jadi Irup Hari Pahlawan 2026 di PTK, Dirut Pertamina Dorong Keandalan Maritim Nasional
- Hari Pahlawan, Sekretaris Umum IMPKA Ajak Pemuda Papua Jaga Budaya di Era Digital