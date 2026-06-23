Jika Penalti Itu Masuk, Messi Mungkin Tak Mencetak Gol Lagi

jpnn.com - DALLAS - Kapten Argentina Lionel Messi mengambil sisi positif dari kegagalannya mengeksekusi penalti saat melawan Austria pada matchday 2 Grup J Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas, Arlington, Amerika Serikat, Selasa (23/6) dini hari WIB.

Messi gagal mencetak gol dari titik putih pada menit ke-9. Tembakannya melenceng.

Namun, dari kegagalan itulah, dia mencetak dua gol pada menit ke-38 dan ke-90+5 untuk kemenangan Argentina dengan skor 2-0.

"Hari ini memang ada penalti yang gagal, tetapi mungkin saya tidak akan mencetak gol-gol lainnya jika penalti itu masuk," kata Messi yang akan berusia 39 tahun pada Rabu, 24 Juni.

Dua golnya dalam laga Argentina vs Austria melanjutkan performa gemilangnya dari laga pertama menghadapi Aljazair ketika dia mencetak hattrick dalam kemenangan 3-0.

Tambahan dua gol ini membuat koleksi golnya di Piala Dunia menjadi 18 gol dan menjadikannya sebagai pencetak gol terbanyak di ajang akbar ini sepanjang masa, melewati rekor lama milik Miroslav Klose dari Jerman dengan 16 gol.

Dengan lima golnya di Piala Dunia 2026, ia juga memimpin daftar pencetak gol terbanyak sementara, unggul satu gol atas Kylian Mbappe dari Prancis dan Erling Haaland dari Norwegia dengan empat gol.

"Saya benar-benar tidak tahu. Saya bahkan tidak terlalu mengingat semuanya. Saya lelah, energi saya hampir habis dan sulit berpikir jernih. Saya hanya ingin menikmati momen ini dan merayakannya bersama rekan-rekan setim," ujar Messi saat ditanya mana gol terbaiknya di Piala Dunia.