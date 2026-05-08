Jika Persija Lebih Dulu Mencetak Gol dari Persib
jpnn.com - JAKARTA - Pelatih Persija Mauricio Souza menyadari siapa lawan yang akan dihadapi pasukannya pada pekan ke-32 Super League di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (10/5).
Persib yang akan menjadi tamu Persija di Samarinda, merupakan tim yang solid di lini pertahanan. Maung Bandung menjadi tim paling sedikit kebobolan, yakni 20 gol dari 31 penampilan.
"Mereka memiliki pertahanan yang sangat kuat. Aspek pertahanan mereka sangat tangguh. Mereka adalah tim yang lebih banyak bertahan daripada menyerang,” kata Mauricio.
Namun, Persija pun bukan tanpa modal. Dengan 58 gol yang diciptakan, Macan Kemayoran menjadi salah satu tim paling produktif.
Dalam lima laga terakhir yang dilakoni, Persija berhasil menciptakan sebelas gol dan hanya sekali kebobolan.
Mauricio Souza berharap anak didiknya dapat dengan mulus membongkar pertahanan tim tamu.
“Jika bisa unggul lebih dulu di papan skor, maka tentu itu bagus. Kami akan terus berjuang untuk mendapatkan tiga poin,” tutur Mauricio. (pid/jpnn)
Jadwal Pekan ke-32 dan Klasemen Super League
ileague
Sebelum bertemu Persib, Persija menciptakan 11 gol dan hanya sekali kebobolan dalam 5 laga terakhir.
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Persija vs Persib: Macan Kemayoran Tetap Ngotot Meski Terusir dari Rumah
- Persija Jakarta Harus Siap, Mesin Gol Persib Bandung Sedang Lapar
- Persib Punya Tembok Besi, Persija Sedang Buas di Depan Gawang
- Persija Terusir dari Jakarta, Mauricio Souza Soroti Lapangan Segiri
- Umuh Muchtar Sebut Duel Persija Kontra Persib Final Sesungguhnya
- Persib Superior atas Persija, Bojan Hodak: Derbi Tak Punya Favorit