Jika Pimpin Timnas Indonesia di SEA Games 2025, Gerald Vanenburg Punya Syarat Mutlak
jpnn.com - Gerald Vanenburg tidak ingin kegagalan Timnas U-23 Indonesia di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 kembali terulang.
Pelatih asal Belanda itu menegaskan pentingnya persiapan panjang jika dirinya dipercaya menukangi Garuda Muda pada SEA Games 2025 di Thailand, Desember mendatang.
Indonesia dipastikan gagal ke putaran final Piala Asia U-23 2026 seusai tumbang 0-1 dari Korea pada laga terakhir Grup J di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Selasa (9/9/2025).
Hasil itu membuat Garuda Muda finis di posisi runner up dengan empat poin, tetapi gagal masuk dalam daftar empat peringkat kedua terbaik.
Vanenburg menilai salah satu penyebab utama kegagalan timnya ialah minimnya waktu persiapan.
Syarat Vanenburg Jika Pimpin Indonesia di SEA Games
Dia mencontohkan bagaimana Timnas U-17 Indonesia di bawah asuhan Nova Arianto mendapat keistimewaan berupa pemusatan latihan (TC) jangka panjang hingga ke luar negeri, demi menghadapi Piala Dunia U-17 2025.
"Kalau hanya dikasih waktu seminggu latihan untuk sebuah turnamen, hasilnya bisa dipastikan tidak akan jauh berbeda. Butuh persiapan serius, bukan program instan," tegas Vanenburg.
Perbedaan Kualitas dengan Timnas U-23 Asuhan Shin Tae Yong
Mantan pemain timnas Belanda itu juga mengakui kualitas skuad U-23 saat ini masih kalah dari generasi sebelumnya yang sukses menembus putaran final Piala Asia U-23 2024 di Qatar.
Gerald Vanenburg tidak ingin kegagalan Timnas U-23 Indonesia di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 kembali terulang.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Balas Dendam Tuntas, Korea Kirim Pesan Mengerikan di Piala Asia U-23 2026
- Timnas U-23 Indonesia Gagal ke Piala Asia, Apa yang Salah di Mata Gerald Vanenburg?
- Timnas U-23 Indonesia Kalah dari Korsel, Simak Komentar Gerald Vanenburg
- Timnas Indonesia Gagal ke Piala Asia U-23, Gerald Vanenburg di Ambang Pemecatan?
- Timnas Indonesia Telan Kekalahan Menyakitkan dari Korea, Gagal Tembus Piala Asia U-23
- Link Live Streaming & Susunan Pemain Timnas U-23 Indonesia vs Korea: Garuda Muda Siap Terbang Tinggi