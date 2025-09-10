Jika Pimpin Timnas Indonesia di SEA Games 2025, Gerald Vanenburg Punya Syarat Mutlak

jpnn.com - Gerald Vanenburg tidak ingin kegagalan Timnas U-23 Indonesia di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 kembali terulang.

Pelatih asal Belanda itu menegaskan pentingnya persiapan panjang jika dirinya dipercaya menukangi Garuda Muda pada SEA Games 2025 di Thailand, Desember mendatang.

Indonesia dipastikan gagal ke putaran final Piala Asia U-23 2026 seusai tumbang 0-1 dari Korea pada laga terakhir Grup J di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Selasa (9/9/2025).

Hasil itu membuat Garuda Muda finis di posisi runner up dengan empat poin, tetapi gagal masuk dalam daftar empat peringkat kedua terbaik.

Vanenburg menilai salah satu penyebab utama kegagalan timnya ialah minimnya waktu persiapan.

Syarat Vanenburg Jika Pimpin Indonesia di SEA Games

Dia mencontohkan bagaimana Timnas U-17 Indonesia di bawah asuhan Nova Arianto mendapat keistimewaan berupa pemusatan latihan (TC) jangka panjang hingga ke luar negeri, demi menghadapi Piala Dunia U-17 2025.

"Kalau hanya dikasih waktu seminggu latihan untuk sebuah turnamen, hasilnya bisa dipastikan tidak akan jauh berbeda. Butuh persiapan serius, bukan program instan," tegas Vanenburg.

Perbedaan Kualitas dengan Timnas U-23 Asuhan Shin Tae Yong

Mantan pemain timnas Belanda itu juga mengakui kualitas skuad U-23 saat ini masih kalah dari generasi sebelumnya yang sukses menembus putaran final Piala Asia U-23 2024 di Qatar.