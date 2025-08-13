Jika Riza Chalid Ditangkap, Kepercayaan Publik kepada Prabowo Bakal Makin Melesat
jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik dari Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan menangkap dan mengadili Riza Chalid di Indonesia akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap komitmen Presiden Prabowo dalam penegakan hukum.
Pemberian amnesti untuk Hasto Kristianto cukup menggerus kepercayaan terhadap Prabowo.
Hal ini disampaikan Dedi menanggapi langkap Kejaksaan Agung (Kejagung) yang akan memasukkan Riza Chalid dalam daftar pencarian orang (DPO).
Riza Chalid hingga kini belum memenuhi panggilan Kejagung untuk dilakukan pemeriksaan terkait kasus impor minyak mentah.
Dedi mengatakan persoalan Riza Chalid sebenarnya adalah isu elite yang diketahui kelompok masyarakat tertentu saja.
Namun, popularitas Riza Chalid sebagai sosok yang selalu ‘aman’ sejak dulu, termasuk di masa Jokowi.
“Hal ini memunculkan kecurigaan bahwa yang bersangkutan dilindungi kekuasaan,” ungkap Dedi.
Dedi mengatakan penetapam Riza Chalid sebagai tersangka oleh Kejagung dalam perkara impor minyak mentah, bisa menaikan kepercayaan publik terhadap Prabowo.
Dedi menyebutkan penanganan Riza Chalid menjadi parameter keseriusan penegakkan hukum, termasuk jika mengejar orang-orang yang terkait dengan kasus tersebut
