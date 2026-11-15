Jika Terbukti Lakukan Pemerkosaan, Bupati Kupang Bakal Dipecat Gerindra
jpnn.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menegaskan partainya bakal menjatuhkan sanksi tegas kepada kadernya, Bupati Kupang Yosef Lede (YL) jika kepala daerah itu terbukti melakukan kekerasan seksual berupa pemerkosaan terhadap seorang wanita.
"Kami akan memberikan sanksi tegas berupa pemecatan dan mendorong yang bersangkutan dipecat juga sebagai bupati," kata Habiburokhman dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (14/11/2026).
Ketua Komisi III DPR itu mendorong Polda NTT mengusut kasus dugaan kekerasan seksual itu secara objektif.
Dia juga mengingatkan tidak boleh ada pengistimewaan terhadap siapa pun, termasuk Bupati Yosef Lede.
Menurut legislator bidang penegakan hukum itu, laporan polisi yang telah disampaikan korban kekerasan seksual harus ditindaklanjuti dengan cepat.
Habiburokhman juga meminta terduga YL ditangkap dan ditahan apabila sudah ada bukti permulaan yang cukup.
"Kelak kalau terbukti tuduhan pemerkosaan tersebut, harus dijatuhi hukuman seberat-beratnya berdasarkan undang-undang yang berlaku," ujarnya.
Sebelumnya, Polda NTT menyatakan sedang menyelidiki laporan dugaan kekerasan seksual yang menyeret Bupati Kupang YL setelah korban yang berusia 21 tahun melaporkan peristiwa tersebut ke polisi.
Habiburokhman menegaskan Gerindra bakal pecat Bupati Kupang Yosef Lede (YL) jika terbukti melakukan pemerkosaan terhadap seorang wanita.
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