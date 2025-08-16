Jiki Syafril Resmi Komandoi DPP HIMA Kosgoro Periode 2025-2028
jpnn.com, JAKARTA - Jiki Syafril Ujung resmi terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan Mahasiswa (HIMA) Kosgoro periode 2025-2028.
Jiki Syafril Ujung mengucapkan terima kasihnya atas kepercayaan yang diberikan kepada semua kader HIMA Kosgoro. Ia menegaskan kemenangan ini bukan untuk dirinya melainkan bagi seluruh kader HIMA Kosgoro.
"Amanah ini adalah kehormatan dan sekaligus tanggung jawab besar. Mubes IV telah menunjukkan kader adalah keluarga besar yang solid. Mari rapatkan barisan, satukan energi, dan bekerja bersama untuk membawa HIMA Kosgoro terbang lebih tinggi," ujar Jiki dalam keterangannya, Sabtu (16/8).
Jiki berkomitmen untuk fokus pada tiga pilar utama selama kepemimpinannya, yakni penguatan kaderisasi berbasis intelektual dan digital, pengembangan program kewirausahaan mahasiswa.
"Serta peningkatan peran aktif HIMA Kosgoro dalam mengawal isu-isu strategis kebangsaan," katanya.
Sekadar informasi, penetapan ini Ketua Umum HIMA Kosgoro ini menjadi puncak dari perhelatan Musyawarah Besar (Mubes) ke-IV HIMA Kosgoro yang berlangsung di Bekasi, Jawa Barat, dan berakhir pada Jumat (15/8) malam.
Momen penetapan ini ditutup dengan penyerahan bendera pataka secara simbolis dari pimpinan sidang kepada ketua umum terpilih.
Selanjutnya, Jiki Syafril Ujung akan memimpin tim formatur untuk menyusun struktur kepengurusan DPP HIMA Kosgoro periode 2025-2028 dalam waktu dekat.
