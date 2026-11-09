Jimi Multhazam Akhirnya Rilis CD Album Mollydenvm

jpnn.com, JAKARTA - Musikus Jimi Multhazam akhirnya merilis album solo perdananya, Mollydenvm dalam format fisik berupa CD.

Album tersebut telah dirilis secara digital pada Agustus 2026 lalu dengan single Merasuk Di Nadi, setelah sebelumnya pada Juni 2025 lagu Kilauanlara diluncurkan.

Pada solo album Mollydenvm, Jimi Multhazam ingin bereksplorasi pada sound drum dan groove yang berbeda dari proyek musiknya yang lain.

Sample drum funk yang akrab di telinga sejak kecil hingga remaja, ditingkahi distorsi gitar dan bass yang groovy menjadi menu utama dalam penulisan lagu. Tentu saja selaras dengan bait-bait lirik khas Jimi Multhazam di atasnya.

Nama Mollydenvm diambil dari nama sebuah unsur pada bahan baku sebuah rangka sepeda, molybdenum, dengan penulisan yang diubah sedemikian rupa untuk keperluan grafis.

Setelah dibaca menjadi MollyDenvm, seperti perpaduan chromolly dan denim. Dua unsur yang identik dengan keseharian Jimi Multhazam.

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Album tersebut diproduseri langsung oleh Jimi Multhazam bekerja sama dengan FA Poetra Tiarda sebagai co-producer.

Terdapat 10 lagu dalam album Mollydenvm ini yang masing-masingnmemiliki sentuhan yang berbeda namun tetap menampilkan suara beat drum yang danceable.