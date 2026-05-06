menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Jimly Asshiddiqie Ungkap Prabowo Bakal Batasi Jabatan Polisi di Luar Polri

Jimly Asshiddiqie Ungkap Prabowo Bakal Batasi Jabatan Polisi di Luar Polri

Jimly Asshiddiqie Ungkap Prabowo Bakal Batasi Jabatan Polisi di Luar Polri
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Komisi Percepatan Reformasi Polri usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, pada Selasa (5/5). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi Reformasi Polri Prof. Jimly Asshiddiqie mengatakan Presiden Prabowo bakal membatasi jabatan polisi di luar Polri.

Hal itu dikatakan Jimly seusai Komisi Percepatan Reformasi Polri menyerahkan laporan dan rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, pada Selasa (5/5).

“Tadi diputuskan oleh Bapak Presiden harus ditentukan secara limitatif jabatan mana saja,” ucap Jimly.

Baca Juga:

Jimly menuturkan bahwa Prabowo berencana membuat aturan mengenai pembatasan jabatan polisi tersebut seperti yang terdapat dalam Undang-Undang TNI.

“Seperti di undang-undang TNI, jadi tidak seperti sekarang tidak ada batasan. Nah itu harus dimuat di PP atau dimuat di UU yang segera akan diselesaikan oleh kementerian yang bertanggung jawab,” jelasnya.

Mereka juga melaporkan tentang metode penganagkatan Kapolri yang menuai perbedaan pendapat di antara anggota komisi.

Baca Juga:

Sebagian berpendapat bahwa pengangkatan Kapolri harus dilaporkan terlebih dahulu kepada DPR RI, tetapi sebagian menyarankan sepenuhnya kewenangan presiden tanpa dilaporkan ke DPR.

“Presiden memberi arahan ya sudah seperti sekarang saja, jadi Kapolri tetap diangkat oleh presiden atas persetujuan dari DPR seperti praktik sekarang ini,” kata Jimly. (mcr4/jpnn)

Jimly Asshiddiqie menuturkan bahwa Prabowo berencana membuat aturan mengenai pembatasan jabatan polisi tersebut seperti yang terdapat dalam Undang-Undang TNI.


Redaktur : Budianto Hutahaean
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co