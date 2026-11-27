jpnn.com, JAKARTA - Musisi muda Jinan Lakeisha resmi memperkenalkan single kedua yang bertajuk Penanti Mata.

Dirilis melalui kerja sama dengan label rekaman demajors, lagu itu hadir sebagai penanda kedua sekaligus jembatan menuju EP perdana yang siap diperkenalkan dalam waktu dekat.

Berawal dari bangku SMP dan kegemarannya membaca buku-buku puisi, Jinan Lakeisha merangkai lirik dan menyusun komposisi karakter lagu Penanti Mata sesuai dengan interpretasi puitisnya di usia belia.

Gubahan awal tersebut kemudian berkembang dan semakin matang seiring bertemunya dengan beberapa nama seperti produser musik Danny Arduino, Susan Agiwitanto pada contrabass, Arief Himawan pada drum, serta Indra Dauna yang memperindah karya ini lewat isian terompet.

Seiring berjalannya waktu dan sosok Jinan Lakeisha yang makin dewasa, lagu itu pun terasa semakin lekat.

Secara mendalam, Penanti Mata menceritakan tentang seseorang yang berada di ujung kegelisahan, dihantui ketakutan kelam bahwa hal-hal bahagia yang sedang dialaminya saat ini perlahan akan menguap, meredup, dan mungkin menghilang selamanya.

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Ia terjebak di dalam labirin pikirannya sendiri, terisolasi di antara gumpalan ketidakjelasan dan ketidakpastian tentang sebuah akhir. Di tengah keraguan besar apakah kebahagiaan sejati itu nyata atau sekadar fatamorgana, ia tidak memiliki pilihan selain menanti dan terus menanti dalam ketidakpastian.

Keterjebakan emosional ini dibalut lewat metafora lirik yang tajam: 'Dan rembulan pun tlah jauh menghilang / Mentari tak kunjung tiba'.