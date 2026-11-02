Jingle Catchy, Dance Seru Bikin Kolaborasi no na x Shopee Makin Viral

jpnn.com, JAKARTA - Iklan kolaborasi no na dan Shopee berhasil menyita perhatian warganet karena beat-nya catchy dan gerakannya gampang dicoba.

Iklan itu menarik perhatian di berbagai platform dengan raihan 21 juta views di TikTok, 15 juta di YouTube, dan 10 juta di Instagram.

Baila Fauri, Christy Gardena, Shazfa Adesya, dan Esther Geraldine membuka iklan dengan penampilan penuh karakter.

Jingle yang mengiringinya terasa playful lewat permainan bunyi “Tu wa ga pat” dan ditemani dengan visual belanja barang favorit bersama teman. Sisipan unsur khas Indonesia seperti batik, jamu, dan kue cubit memberi warna tersendiri, sementara kata-kata “Beli di Shopee” yang berulang membuat melodinya mudah melekat di kepala.

Daya tarik iklan ini juga hadir lewat koreografi no na yang kompak dan penuh energi. Gerakannya terasa seru dan mudah diikuti, sehingga penonton bisa ikut menikmati irama sekaligus membayangkan serunya mencoba dance tersebut bersama bestie.

Keseruan koreografi terlihat lebih dekat dalam video yang menampilkan keempat member menari di set bernuansa pantai. Latar langit biru dan papan selancar berpadu dengan outfit cerah berkilau yang memperkuat suasana tropis.

Lampu dan detail set produksi yang tampak di klip memberi kesan seperti mengintip momen seru di balik proses syuting.