menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Musik » Jisoo dan Zayn Menyentuh Perasaan Lewat Eyes Closed

Jisoo dan Zayn Menyentuh Perasaan Lewat Eyes Closed

Jisoo dan Zayn Menyentuh Perasaan Lewat Eyes Closed
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Jisoo BLACKPINK dan Zayn. Foto: Dok. Warner Records

jpnn.com, JAKARTA - Superstar Korea Selatan, Jisoo berkolaborasi dengan penyanyi kenamaan, Zayn lewat single terbaru yang bertajuk Eyes Closed.

Diproduksi secara ekspansif dalam genre yang berbeda, lagu duet tersebut menangkap antisipasi yang menegangkan dan mendebarkan.

Kolaborasi penting itu hadir di tengah kesibukan Jisoo yang menjalani Deadline World Tour bersama BLACKPINK.

Baca Juga:

Sementara itu, Zayn bakal memulai tahun 2026 dengan residensi pertama di Las Vegas, sekaligus menandai babak selanjutnya.

Eyes Closed dari Jisoo dan Zayn dibuka dengan nada yang lembut. Cerita sinematik keduanya terbuka seiring dengan lagu yang makin dalam, kunci dan akustik gitar dengan bass, serta atmosfer tanpa batas yang lepas dan bebas.

Vokal Jisoo dan Zayn makin menjiwai bagai mengikat janji ketika bernyanyi bagian reff lagu Eyes Closed.

Baca Juga:

Lagu Eyes Closed dari Jisoo dan Zayn dirilis melalui Warner Records serta sudah bisa dinikmati di berbagai platform musik digital.

Sejak lagu tersebut dirlis, banyak penggemar yang mengaku terbawa perasaan saat mendengarkan.

Superstar Korea Selatan, Jisoo berkolaborasi dengan penyanyi kenamaan, Zayn lewat single terbaru yang bertajuk Eyes Closed.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI