jpnn.com - JAKARTA - Pemain muda JJ Gabriel segera meninggalkan Manchester United. Hal itu dia sampaikan melalui sebuah video yang diunggah dalam akun pribadinya di Instagram. Pemain berusia 16 tahun itu mengucapkan terima kasih kepada MU yang telah membantunya berkembang.

"Saya datang pada 2020 sebagai anak laki-laki berusia 10 tahun dengan mimpi besar. Di sini, saya berkembang sebagai pemain dan pribadi. Mulai dari mencetak gol di Old Trafford hingga menerima penghargaan Jimmy Murphy,” ujar Gabriel pada Rabu. “Kalian telah memberikan banyak momen yang akan selalu saya kenang," imbuhnya.

Dia memuji para pelatih, staf, dan rekan setim yang telah memberikan dukungan selama dirinya memperkuat Setan Merah.

"Terima kasih karena telah percaya kepada saya dan membantu saya berkembang," kata dia. "Manchester United akan selalu menjadi bagian dari kisah hidup saya."

Kepergian Gabriel sudah mulai tercium September lalu ketika dia meminta mengakhiri kontrak Manchester United.

Menurut laporan Skysports, Gabriel kini makin dekat bergabung dengan Real Madrid. Dia bahkan dikabarkan telah menjalani latihan di Madrid awal November ini.

MU mempertimbangkan langkah hukum apabila menemukan adanya pendekatan ilegal terhadap Gabriel, karena pemain muda ini masih terikat kontrak dengan klub itu hingga 2027.

Gabriel ialah pemain berdarah Nigeria dan Irlandia yang lahir di Inggris, yang kewarganegaraan Inggris dan paspor Irlandia.