JK Mengaku Bikin Jokowi Jadi Presiden, ProJo Singgung Dukungan Sukarelawan & PDIP

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal ProJo Freddy Alex Damanik menyebut pihaknya menghormati Wapres ke-12 RI Jusuf Kalla atau JK karena ikut berkontribusi bagi negara.

Hal demikian dikatakan Freddy menyikapi pernyataan JK yang mengungkit peran eks Ketum Golkar itu menjadikan Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden RI.

"Kami menghormati Bapak Jusuf Kalla sebagai tokoh bangsa yang memiliki kontribusi nyata dalam perjalanan demokrasi Indonesia, termasuk dalam Pilpres 2014," kata dia melalui layanan pesan, Senin (20/4).

Namun, dia mengingatkan kemenangan Jokowi sebagai Presiden RI menjadi kehendak rakyat setelah menang dalam kontestasi.

"Demokrasi kita tidak dibangun di atas peran satu individu, melainkan kerja kolektif berbagai elemen bangsa," ungkap Freddy.

Toh, kata dia, keberhasilan Jokowi tidak dapat dilepaskan dari rekam jejak kepemimpinan alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) itu dari bawah, kerja nyata, serta kedekatan dengan rakyat.

"Faktor inilah yang menjadi fondasi utama kepercayaan publik," ungkap dia.

Selain itu, kata Freddy, organisasi sukarelawan dan partai politik juga punya peran dalam memuluskan langkah Jokowi menjadi Presiden RI.