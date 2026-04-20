JK Ungkit Jasanya terhadap Karier Politik Jokowi, Efriza: Itu Akumulasi Emosi karena Dilecehkan

jpnn.com - Peneliti senior Citra Institute Efriza memberikan analisis mendalam terkait pernyataan Jusuf Kalla (JK) yang menegaskan dirinya memiliki jasa besar dalam perjalanan karier politik Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Efriza, pernyataan blak-blakan mantan Wakil Presiden dua periode itu bukan tanpa alasan. Ia menilai hal tersebut merupakan bentuk akumulasi emosi dan rasa kecewa JK yang merasa dipojokkan.

"Pernyataan JK itu adalah sikap kumulatif emosi dirinya yang kecewa. Jika dicermati, JK marah karena merasa dilecehkan oleh kelompok 'Termul' (Ternak Mulyono) maupun oleh Gibran sebagai wakil presiden," kata Efriza kepada JPNN.com, Senin (20/4).

Efriza membeberkan beberapa poin yang diduga menjadi pemicu kegeraman JK. Pertama, terkait pernyataan Gibran Rakabuming Raka yang memohon maaf kepada JK karena usulan menaikkan harga BBM tidak sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Meski bahasanya hormat, pernyataan Gibran tentu kurang bijaksana. Seharusnya dilakukan dengan diskusi langsung sebagai bentuk penghormatan kepada mantan wapres, bukan dilempar begitu saja ke publik," lanjutnya.

Kedua, adanya narasi yang menyudutkan JK dengan tuduhan mendanai gerakan 'serang' Jokowi lewat isu ijazah palsu. Ketiga, tudingan bahwa JK melakukan penistaan agama dalam ceramahnya di UGM.

Efriza menilai, serangan-serangan tersebut muncul lantaran sikap kritis JK yang kerap membela kepentingan rakyat. "Akumulasi ini menyerang pribadi JK, disinyalir dilakukan oleh orang-orang atau kelompok dari 'Termul' tersebut," tegasnya.

Lebih lanjut, Efriza menyebut JK ingin mengingatkan publik, terutama Jokowi dan loyalisnya, bahwa keberhasilan Jokowi tidak lepas dari dukungan jaringan elite yang difasilitasi oleh JK.