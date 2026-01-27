JKT Fit Block Party 2026 jadi Ajang Pemanasan Menjelang Indonesia Fit Festival

jpnn.com, JAKARTA - Perpaduan antara fasyen dan performa olahraga ini membuktikan bahwa perlengkapan olahraga kini telah menjadi bagian dari ekspresi diri hingga budaya pop modern.

Hal itu terlihat pada penyelenggaraan JKT Fit Block Party 2026 (JFBP) di Kawasan Jalan Cikajang, Jakarta Selatan, Minggu (25/1).

Melalui ajang JKT Fit Block Party 2026 (JFBP), ruas jalan yang biasanya padat kendaraan ini disulap menjadi panggung gaya hidup sehat yang inklusif bagi warga ibu kota.

Selama hampir empat jam, deru mesin kendaraan berganti dengan sorak-sorai komunitas dan dentuman musik energik.

"JFBP di Cikajang hanyalah pemanasan. Energi yang kita bangun di jalanan ini akan kita bawa ke panggung yang jauh lebih besar di Indonesia Fit Festival pada 9-10 Mei 2026 mendatang," ujar Event Director sekaligus perwakilan Move for More, Randitia Putrabagus, Selasa (27/1).

Dia menjelaskan Move for More dalam kegiatan tersebut bekerja sama dengan komunitas lari Jakarta.

Baca Juga: Stereo Fest Jakarta Siap Jadi Festival Pop Culture Paling Ramai Di Awal 2026

Kegiatan itu dihadirkan sebagai oase segar bagi masyarakat yang mendambakan aktivitas luar ruang yang kreatif.

"Bukan sekadar ajang lari biasa, JKT Fit Block Party 2026 merupakan pembuka dari rangkaian acara menuju Indonesia Fit Festival (IFF) 2026," ujarnya.