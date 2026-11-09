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JLR Bersiap Menghentikan Perjalanan Range Rover Evoque dan Velar

JLR Bersiap Menghentikan Perjalanan Range Rover Evoque dan Velar
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Range Rover Evoque (MY 2019). Foto: Ridha/JPNN.com

jpnn.com - Era baru di jagat SUV mewah siap dimulai dan Anda harus bersiap mengucapkan selamat tinggal pada dua nama legendaris: Range Rover Evoque dan Velar.

Jaguar Land Rover (JLR) mengambil langkah berani untuk menyetop perjalanan kedua model ikonis tersebut pada 2027. Tanpa penerus langsung, tanpa kompromi.

Keputusan ini memutus perjalanan manis Evoque yang sejak awal 2010-an sempat menjadi primadona jalanan.

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Pada masa kejayaannya, SUV bertubuh molek itu konsisten membukukan penjualan di atas 100.000 unit per tahun dan berhasil membawa nama Range Rover ke garasi-garasi baru di seluruh dunia.

Namun, panggung otomotif terus bergeser dan JLR memilih melangkah ke arah yang jauh berbeda.

Di bawah payung strategi House of Brands, JLR tengah meracik ulang identitasnya.

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Merek Range Rover akan didorong ke kasta yang lebih tinggi—fokus pada kemewahan murni dengan harga yang kian fantastis.

Nantinya, gerbang masuk (entry-point) lini Range Rover tak lagi diisi SUV kompak, melainkan Range Rover GT.

Era baru di jagat SUV mewah siap dimulai dan Anda harus bersiap mengucapkan selamat tinggal pada dua nama legendaris JLR: Range Rover Evoque dan Velar.

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