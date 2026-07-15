JLR Recall Ribuan Land Rover dan Jaguar yang Bermasalah di Komponen Mesin

jpnn.com - Jaguar Land Rover (JLR) terpaksa menarik kembali (recall) terhadap 7.152 kendaraan produksi 2024 hingga 2026 di Australia.

Langkah itu diambil setelah ditemukan potensi masalah pada salah satu komponen mesin, yang bisa menyebabkan kendaraan mati mendadak saat digunakan.

Program recall tersebut mencakup sejumlah model Land Rover dan Jaguar.

Informasi penarikan juga telah diajukan secara resmi kepada Departemen Infrastruktur, Transportasi, Pembangunan Regional, Komunikasi, Olahraga, dan Seni Australia pada 2 Juli 2026.

Model yang masuk dalam daftar recall meliputi Land Rover Defender, Discovery, Range Rover, Range Rover Sport, Range Rover Velar, serta Jaguar F-Pace yang diproduksi sepanjang 2024 hingga 2026.

Masalah berasal dari puli penegang sabuk penggerak tambahan di bagian depan mesin yang berpotensi berputar melebihi batas normal.

Kondisi tersebut dapat merusak sensor tekanan dan temperatur oli mesin.

Kerusakan itu berisiko memicu kebocoran oli hingga menyebabkan mesin mati secara tiba-tiba ketika kendaraan sedang melaju.