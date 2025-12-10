JMI Siapkan Jetour T2 PHEV Tahun Depan, Intip Spesifikasinya

jpnn.com, JAKARTA - Jetour Motor Indonesia tampaknya menemukan momentum emas lewat SUV boxy mereka, Jetour T2.

Model yang baru pertama kali menyapa publik nasional di Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 itu langsung memikat pasar.

Lebih dari 500 surat pemesanan kendaraan (SPK) terkumpul dalam waktu singkat.

Antusiasme itu bukan sekadar angka. Ia jadi sinyal bahwa konsumen Indonesia tengah haus pada SUV berkarakter kuat—baik dari sisi desain, teknologi, maupun value.

Jetour menangkap sinyal itu, dan kini bersiap melangkah ke fase berikutnya.

Versi PHEV

Di tengah euforia elektrifikasi yang melanda industri otomotif tanah air, Jetour memilih langkah yang lebih terukur.

Bukan ikut-ikutan cepat, tetapi memastikan bahwa setiap lompatan punya pijakan yang solid.