JNE ‘Bergerak Bersama’ di HUT ke-35 Siapkan 2 Mobil dan Promo Harbokir

jpnn.com, JAKARTA - Menyambut HUT ke-35 pada 26 November 2025, JNE kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan apresiasi kepada para pelanggan setia serta seluruh Ksatria dan Srikandi JNE.

Perayaan tahun ini mengusung tema ‘Bergerak Bersama’ yang mencerminkan semangat JNE dalam melintasi generasi dan menghadirkan inovasi, berlandaskan filosofi Berbagi, Memberi, dan Menyantuni, serta semangat Connecting Happiness.

“Memasuki usia ke-35 tahun ini, kami bersyukur dapat terus melayani masyarakat Indonesia dengan semangat ‘Bergerak Bersama’. Tagline ini merupakan upaya kami untuk terus maju bersama seluruh stakeholder melalui program-program yang memiliki nilai dan memperkuat kolaborasi bersama seluruh lapisan masyarakat,” ujar Presiden Direktur JNE M. Feriadi Soeprapto.

Dalam konferensi pers yang diadakan di Tanah Air Resto & Cafe Senayan, Jakarta Pusat, JNE mengumumkan dua program spesial kepada seluruh pelanggan Indonesia, yaitu Hari Bebas Ongkir (Harbokir) dan menghadirkan kembali JNE Loyalty Card (JLC) Race 2025.

Menyambut Harbokir 2025, JNE memberikan promo spesial bagi seluruh masyarakat Indonesia berupa bebas ongkos kirim khusus member JLC untuk setiap pengiriman dalam kota yang berlaku di seluruh cabang JNE se-Indonesia pada tanggal 29-30 November 2025.

JNE Loyalty Card (JLC) Race 2025 hadir kembali dengan tema “Stay Loyal, Get Reward”. Program ini berlangsung dari 1 September 2025 hingga 28 Februari 2026 dan memiliki dua kategori pemenang, yaitu nilai transaksi tertinggi dan jumlah pengiriman terbanyak.

Hadiah utama berupa dua unit mobil BYD Atto 1, serta hadiah menarik lainnya seperti perjalanan wisata dan Umrah, Vespa LX 125, logam mulia, gadget, dan smartwatch. Pengumuman pemenang akan dilakukan pada April 2026.

JLC Race merupakan wujud apresiasi JNE kepada para pelanggan setia sekaligus komitmen perusahaan dalam memperkuat loyalitas dan hubungan berkelanjutan dengan pelanggan.