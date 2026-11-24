jpnn.com, JAKARTA - JNE menjalin kemitraan strategis dengan PrimaKu guna memperluas pengiriman vaksin ke fasilitas kesehatan di Indonesia.

Dalam kolaborasi ini, PrimaCare sebagai bagian dari ekosistem kesehatan digital PrimaKu, membantu klinik mendapatkan pasokan vaksin, sementara JNE menyiapkan titik pengiriman dan melakukan distribusi pesanan vaksin ke fasilitas kesehatan. Kerja sama ini juga mencakup distribusi obat dan alat kesehatan.

PrimaCare membantu klinik mulai dari pengadaan produk hingga pesanan siap dikirim. JNE mendistribusikan pesanan ke fasilitas kesehatan, antara lain melalui layanan ROKET Indonesia sesuai cakupan rute dan kebutuhan penanganan produk.

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Presiden Direktur JNE M. Feriadi Soeprapto menyampaikan peresmian kolaborasi ini merupakan bagian dari upaya JNE dalam memperkuat sinergi dengan berbagai sektor, termasuk layanan kesehatan, melalui pengembangan solusi logistik yang relevan dengan kebutuhan mitra.

“JNE menyambut baik kolaborasi bersama PrimaKu yang memiliki ekosistem layanan kesehatan digital dan memahami kebutuhan fasilitas kesehatan maupun masyarakat. Kerja sama yang telah terjalin ini menjadi kesempatan bagi kami untuk terus mengembangkan dukungan distribusi produk kesehatan

melalui jaringan layanan JNE," katanya.

"Sejalan dengan semangat Connecting Happiness, kami percaya bahwa setiap pengiriman tidak hanya menghubungkan barang dengan penerimanya, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menghadirkan manfaat dan kebahagiaan bagi masyarakat. Kami berharap sinergi ini dapat terus berkembang, memberikan nilai tambah bagi kedua pihak, serta mendukung kebutuhan fasilitas kesehatan di berbagai wilayah Indonesia,” ujar Feriadi Soeprapto.

Keluarga dapat menggunakan fitur booking vaksin di PrimaKu untuk mencari klinik mitra dan memesan jadwal vaksinasi. Sementara PrimaCare, membantu pengadaan vaksin di klinik, dan JNE yang mengantar pesanan ke fasilitas kesehatan di wilayah yang dilayani.

“Kami ingin lebih banyak anak dan keluarga Indonesia bisa mendapatkan vaksinasi dekat dari rumah. Lewat fitur booking vaksin di PrimaKu, keluarga bisa mencari klinik mitra dan memesan jadwal vaksinasi. Saat ini, PrimaKu memiliki lebih dari 1.100 klinik mitra yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia. Di sisi lain, PrimaCare membantu pengadaan vaksin di klinik agar klinik siap melayani keluarga saat mereka datang. Tentunya kami sangat senang JNE menjadi mitra strategis kami, karena dengan kekuatan jaringan JNE dan pengalaman di bidang express delivery nya dapat membantu kami menjangkau lebih banyak fasilitas kesehatan,” ujar M. Aditriya Indraputra, CFA, selaku Co-founder dan CEO PrimaKu.