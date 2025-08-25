JNE Jadi Official Logistics Partner Konser Dewa 19 Feat. Allstars 2.0

jpnn.com, JAKARTA - JNE resmi menjadi Official Logistics Partner konser akbar Dewa 19 Feat. Allstars 2.0 yang akan digelar di Gelora Bung Karno (GBK) Main Stadium pada 6 September 2025.

Pengumuman ini disampaikan dalam konferensi pers pada Senin, 25 Agustus 2025 di Kantor Pusat JNE Express, Tomang Raya 11, Jakarta Barat, dan turut dihadiri langsung oleh Ahmad Dhani, musisi sekaligus pendiri Dewa 19.

Sebagai mitra logistik, JNE akan mendukung penuh kelancaran seluruh operasional logistik, mulai dari pengiriman peralatan panggung hingga merchandise.

“Kami senang dapat berkolaborasi dengan JNE sebagai mitra logistik. Dukungan dari JNE yang memastikan seluruh kebutuhan logistik konser, mulai dari peralatan panggung hingga merchandise. Kami berharap konser ini dapat berjalan dengan sukses dan memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi seluruh Baladewa dan penikmat musik di Indonesia. Dengan itu kami yakin, dengan sinergi antara Dewa 19, musisi internasional, dan JNE, konser ini akan menjadi salah satu pertunjukan musik terbaik tahun ini,” kata PT Dewa Sembilan Belas Allstars Promotor Sugireksy.

Musikus sekaligus pendiri Dewa 19 Ahmad Dhani menambahkan kerja sama dengan JNE sangat memudahkan pihaknya dalam persiapan konser.

"Konser Dewa 19 Allstars merupakan Konser Akbar yang mengukir sejarah industri konser Indonesia, di mana Band Legendaris anak Bangsa berkolaborasi dengan Band & Musisi Legendaris Dunia beraksi dalam satu panggung berkualitas Internasional. Dengan JNE, kami yakin seluruh kebutuhan logistik yang kompleks dapat teratasi dengan baik, sehingga kami dapat fokus memberikan penampilan terbaik untuk Baladewadan penikmat musik di Tanah Air,” tutur dia.

Konser ini merupakan kelanjutan dari kesuksesan konser-konser sebelumnya, menampilkan musisi-musisi rock internasional yang akan berkolaborasi dengan Dewa 19.

Band yang telah mencetak banyak hits sejak debutnya pada tahun 1986, seperti “Kangen,” “Separuh Nafas,” dan “Roman Picisan,” akan tampil bersama bintang tamu istimewa, antara lain Eric Martin & Billy Sheehan dari Mr. Big, Nuno Bettencourt & Gary Cherone dari Extreme, Derek Sherinian, Ron “Bumblefoot” Thal, Dino Jelusick, Ari Lasso, Virzha, dan Ello.