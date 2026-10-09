JNE Kantongi Sertifikasi Halal BPJPH untuk Layanan Logistik

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan JNE resmi mengantongi sertifikasi halal untuk layanan logistik dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Sertifikasi bernomor ID314110080091010826 tersebut diperoleh setelah melalui serangkaian pemeriksaan dan audit halal oleh LPPOM MUI.

Pencapaian strategis ini dihadirkan untuk memperkuat standar pengelolaan layanan sekaligus memberikan nilai tambah bagi pelanggan di berbagai sektor.

Melalui penerapan Sistem Jaminan Produk Halal, JNE berupaya memastikan proses penanganan hingga pendistribusian kiriman berjalan sesuai ketentuan.

Presiden Direktur JNE Mohamad Feriadi Soeprapto menyatakan perolehan sertifikasi ini membuktikan konsistensi perusahaannya dalam memenuhi kriteria Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).

Seluruh rantai pasok dipastikan berjalan secara aman, higienis, dan selaras dengan prinsip syariat sejak penjemputan hingga tiba di tangan konsumen.

Inovasi tersebut diyakini mampu menghadirkan rasa aman dan nyaman yang signifikan bagi para pelaku usaha, khususnya di sektor makanan.

Jaminan penanganan yang tepat juga diterapkan untuk mencegah risiko kontaminasi silang selama perjalanan paket berlangsung.