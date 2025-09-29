Job Fair 2025 di Surabaya Menyediakan 5.589 Lowongan Kerja, Catat Tanggalnya

jpnn.com - SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar Job Fair Inklusif 2025 di Dyandra Convention Center Surabaya.

Job fair akan dilaksanakan pada 30 September hingga 1 Oktober 2025 sebagai rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Provinsi Jatim.

“Melalui Job Fair ini, kami ingin memastikan seluruh masyarakat memiliki akses yang adil terhadap peluang karir, sesuai minat dan kompetensi masing-masing,” ujar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa seperti keterangan diterima di Surabaya, Senin (29/9).

Khofifah menyebutkan, Job Fair 2025 akan diikuti 66 perusahaan di lokasi dan 24 perusahaan secara daring dengan total 5.589 lowongan mencakup 666 jenis jabatan di berbagai sektor, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.858 lowongan kerja luar negeri tersedia di sektor formal.

Hal ini, kata Khofifah, menjadi bukti sumber daya manusia (SDM) Jawa Timur memiliki daya saing tinggi di pasar global.

Tak hanya fokus pada pencari kerja umum, Job Fair kali ini juga membuka 163 lowongan khusus penyandang disabilitas.

Menurut Khofifah, langkah ini merupakan wujud nyata pembangunan ekonomi inklusif dan berkeadilan.