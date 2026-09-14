Job Fair 2026 di Surabaya Menyediakan Ribuan Lowongan Kerja

jpnn.com - SURABAYA - Kegiatan Mini Job Fair Surabaya Siap Kerjo pada 16-17 September 2026 menyediakan 2.150 lowongan kerja.

Kegiatan bursa kerja tersebut digelar Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur.

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kota Surabaya Agus Hebby Djuniantoro mengatakan pendaftaran bagi masyarakat yang berminat mengikuti rekrutmen tersebut dimulai secara dalam jaringan pada 16 September 2026.

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"Peluang kerja yang tersedia terdiri atas 450 lowongan dalam negeri dan sekitar 1.700 peluang kerja luar negeri," katanya di Surabaya, Senin (14/9).

Dia mengatakan kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya Pemkot Surabaya memperluas akses masyarakat terhadap pasar kerja, baik di dalam maupun luar negeri.

“Penyerapan tenaga kerja dilakukan dengan memperluas akses masyarakat terhadap berbagai peluang kerja, baik di dalam maupun luar negeri. Ini kesempatan bagi warga Surabaya untuk memanfaatkan peluang tersebut sesuai dengan kemampuan dan kualifikasinya,” kata Hebby.

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Dia menjelaskan masyarakat yang berminat dapat mengajukan lamaran secara online mulai 16 September 2026.

Pelamar yang lulus seleksi administrasi selanjutnya dapat mengikuti walk-in interview pada 17 September 2026.