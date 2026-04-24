menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Job Fair 2026 Menyediakan Ribuan Lowongan Kerja, Catat Jadwalnya

Job Fair 2026 Menyediakan Ribuan Lowongan Kerja, Catat Jadwalnya

Job Fair 2026 Menyediakan Ribuan Lowongan Kerja, Catat Jadwalnya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Masyarakat yang mendaftar di Job Fair atau Bursa Kerja Sulawesi Tenggara 2026. Foto: ANTARA/La Ode Muh Deden Saputra

jpnn.com - KENDARI - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) menggelar bursa kerja atau job fair 2026 dengan menyediakan 1.707 lowongan kerja dari 44 perusahaan.

Job fair diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-62 Provinsi Sultra.

Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Provinsi Sultra LM Aki Haswandy mengatakan bahwa bursa kerja tersebut dilaksanakan selama tiga hari, yakni 24-26 April 2026.

Baca Juga:

"Kegiatan ini bagian dari program prioritas Bapak Gubernur, Program Samudra atau Semua Mudah Dapat Kerja," kata Ali Haswandy di Kendari, Jumat (24/4).

Dia menjelaskan bahwa bursa kerja tersebut bertujuan memfasilitasi pertemuan langsung antara pencari kerja dengan pihak perusahaan sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan.

"Pelaksanaan bursa kerja ini merupakan upaya mengaktualisasikan program Bapak Gubernur agar masyarakat lebih mudah mendapatkan pekerjaan, sekaligus memeriahkan HUT Ke-62 Sultra," ujar Ali Haswandy.

Baca Juga:

Ia merinci bahwa sektor pertambangan dan industri pengolahan masih mendominasi kebutuhan tenaga kerja dalam bursa kerja tahun ini.

Selain lowongan domestik, pemerintah juga menyediakan akses informasi bagi masyarakat yang berminat meniti karier di luar negeri melalui jalur resmi dan legal.

Bursa kerja atau job fair 2026 menyediakan ribuan lowongan kerja di 44 perusahaan, termasuk magang di Jepang

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI