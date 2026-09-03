Job Fair Jakarta Selatan Career Fest 2026 Membuka Ribuan Lowongan Kerja

jpnn.com - JAKARTA - Bursa kerja bertajuk Jakarta Selatan Career Fest 2026 menyediakan 3.857 lowongan kerja dari 37 perusahaan.

Job fair atau bursa kerja ini digelar secara daring dan luring.

Kegiatan Jakarta Selatan Career Fest 2026 dilaksanakan secara daring melalui laman resmi Karir Jakarta pada 27 Agustus hingga 11 September 2026.

Pelaksanaan secara luring berlangsung selama dua hari, yakni 3-4 September 2026 di Balai Prajurit Ragunan, Jakarta Selatan.

"Oleh karena itu, kami dari Pemerintah Kota Jakarta Selatan terus berupaya untuk mempertemukan para pelaku dunia usaha dengan pencari kerja agar tingkat pengangguran terbuka ini terus kita minimalisir," kata Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan Syafrin Liputo dalam pameran bursa kerja di Balai Prajurit Ragunan, Jakarta Selatan, Kamis (3/9).

Dia mengatakan kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk mempertemukan pencari kerja dengan pelaku dunia usaha sekaligus menekan angka pengangguran terbuka.

Syafrin pun berharap kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang perekrutan tenaga kerja, tetapi juga membangun kolaborasi antara pencari kerja, dunia usaha, lembaga pelatihan dan masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja di Jakarta Selatan.

Sementara itu, Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Jakarta Selatan Syamwil mengatakan pelaksanaan job fair tersebut bertujuan mempertemukan pencari kerja dengan pemberi kerja guna meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran.