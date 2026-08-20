Job Fair Jateng Buka 4.817 Loker, Tersedia Juga buat Disabilitas

jpnn.com - SEMARANG - Sebanyak 4.817 lowongan kerja a.k.a loker tersedia di bursa kerja atau job fair yang digelar dalam rangka Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah, di halaman Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jateng.

Kegiatan yang diselenggarakan pada 20-21 Agustus 2026 itu dipadati pelamar kerja.

Sebagian membawa berkas lamaran, sementara yang lain mencari informasi perusahaan dan lowongan melalui telepon seluler. Berdasarkan, setidaknya 5.800 pencari kerja telah mendaftar melalui aplikasi milik Disnakertrans Jawa Tengah.

Kepala Disnakertrans Jawa Tengah Ahmad Aziz mengatakan, job fair secara tatap muka tetap diminati meskipun informasi lowongan dapat diakses secara daring melalui platform Ayo Kerjo selama 24 jam.

“Berdasarkan pengalaman selama ini, job fair yang konvensional atau offline seperti ini masih banyak diminati. Mereka bisa bertemu langsung dengan pihak perusahaan, mendalami kondisi kerjanya seperti apa, jabatannya seperti apa, dan lain sebagainya,” ujarnya.

Sebanyak 40 perusahaan menempati stan yang tersedia dalam kegiatan tersebut.

PT Kawasan Industri Kendal juga hadir dengan membawa delapan perusahaan, sehingga total perusahaan yang membuka kesempatan kerja mencapai 48.