menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Daerah » Job Fair Virtual Bekasi 2026 Buka 1.313 Lowongan dari 45 Perusahaan

Job Fair Virtual Bekasi 2026 Buka 1.313 Lowongan dari 45 Perusahaan

Job Fair Virtual Bekasi 2026 Buka 1.313 Lowongan dari 45 Perusahaan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja. Foto: source for jpnn

jpnn.com, BEKASI - Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja membuka kegiatan Job Fair Virtual Kabupaten Bekasi 2026 yang digelar Dinas Ketenagakerjaan di Jababeka Golf and Country Club, Cikarang, pada 27–28 Oktober 2026.

Kegiatan tersebut menyediakan ribuan lowongan kerja sebagai upaya memperluas kesempatan kerja dan menekan angka pengangguran.

Sebanyak 45 perusahaan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut dengan menawarkan 1.313 posisi pekerjaan.

Baca Juga:

Selain lowongan di sektor formal untuk berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SMA hingga sarjana, pemerintah daerah juga mendorong pembukaan peluang kerja di sektor nonformal.

Asep mengatakan, Job Fair Virtual diharapkan dapat mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.

Dia menyebut Kabupaten Bekasi memiliki sekitar 9.200 perusahaan yang berpotensi membuka kesempatan kerja bagi masyarakat.

Baca Juga:

“Alhamdulillah, hari ini kita membuka lowongan kerja dengan jumlah 1.313 posisi dari 45 perusahaan. Ini cukup lumayan, dan ditambah lagi dengan peluang di sektor nonformal,” ujar Asep.

Menurut dia, jumlah perusahaan yang terlibat dalam kegiatan tersebut masih dapat ditingkatkan. Pemkab Bekasi akan mendorong lebih banyak perusahaan untuk berpartisipasi agar penyerapan tenaga kerja lokal makin luas.

Job Fair Virtual Bekasi 2026 tawarkan 1.313 lowongan dari 45 perusahaan bagi pencari kerja.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI