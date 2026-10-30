Job Fair Virtual Bekasi 2026 Buka 1.313 Lowongan dari 45 Perusahaan

jpnn.com, BEKASI - Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja membuka kegiatan Job Fair Virtual Kabupaten Bekasi 2026 yang digelar Dinas Ketenagakerjaan di Jababeka Golf and Country Club, Cikarang, pada 27–28 Oktober 2026.

Kegiatan tersebut menyediakan ribuan lowongan kerja sebagai upaya memperluas kesempatan kerja dan menekan angka pengangguran.

Sebanyak 45 perusahaan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut dengan menawarkan 1.313 posisi pekerjaan.

Selain lowongan di sektor formal untuk berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SMA hingga sarjana, pemerintah daerah juga mendorong pembukaan peluang kerja di sektor nonformal.

Asep mengatakan, Job Fair Virtual diharapkan dapat mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.

Dia menyebut Kabupaten Bekasi memiliki sekitar 9.200 perusahaan yang berpotensi membuka kesempatan kerja bagi masyarakat.

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“Alhamdulillah, hari ini kita membuka lowongan kerja dengan jumlah 1.313 posisi dari 45 perusahaan. Ini cukup lumayan, dan ditambah lagi dengan peluang di sektor nonformal,” ujar Asep.

Menurut dia, jumlah perusahaan yang terlibat dalam kegiatan tersebut masih dapat ditingkatkan. Pemkab Bekasi akan mendorong lebih banyak perusahaan untuk berpartisipasi agar penyerapan tenaga kerja lokal makin luas.