Joe Russo Ungkap Konsep Baru di Balik Avengers: Doomsday

jpnn.com, JAKARTA - Sutradara Joe Russo dan Anthony Russo mengungkapkan film "Avengers: Doomsday" akan menjadi titik awal baru bagi Marvel Cinematic Universe (MCU).

Keduanya menyebut proyek terbaru tersebut sebagai upaya untuk memulai kembali semesta Marvel dari "fase nol".

Dalam wawancara yang dikutip dari Hollywood Reporter, Selasa (2/6), Joe Russo mengatakan film tersebut dirancang untuk menghadirkan perubahan besar yang akan memberikan pengalaman berbeda bagi para penggemar MCU.

Menurut Joe, salah satu kekuatan utama Marvel adalah kemampuannya untuk terus bertransformasi dan menghadirkan kejutan bagi penonton di setiap fase cerita.

“Dan saya rasa kalian akan melihat banyak perubahan dalam Doomsday. Jadi bersiaplah untuk itu. Kami baru saja bersama Rob (Downey Jr.), kami berbicara tentang konsep bahwa kami kembali ke fase nol. Ini dimulai lagi dari awal,” kata Joe Russo.

Dia menegaskan tim kreatif tidak ingin "Avengers: Doomsday" hanya bergantung pada kesuksesan cerita-cerita Marvel sebelumnya. Sebaliknya, film tersebut diharapkan mampu membuka arah baru bagi waralaba superhero tersebut.

Kehadiran Robert Downey Jr. sebagai karakter antagonis Dr. Doom juga menjadi salah satu elemen yang paling dinantikan dalam film tersebut. Peran itu menandai transformasi besar sang aktor yang sebelumnya identik dengan karakter Iron Man.

Joe juga menyoroti tantangan dalam mengelola jajaran pemain yang sangat besar di film Avengers. Menurutnya, setiap karakter memiliki basis penggemar yang harus dihormati melalui porsi cerita yang tepat.