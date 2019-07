Joe Taslim Didaulat Jadi Sub-Zero dalam Film Mortal Kombat

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Joe Taslim dipastikan kembali membintangi sebuah film produksi Hollywood. Tidak tanggung-tanggung, dia didapuk bermain dalam film yang diadaptasi dari video game ternama berjudul Mortal Kombat.

Kabar baik tersebut pertama kali diumumkan oleh kantor berita Hollywood Reporter. Dalam artikel itu disebutkan bahwa Joe Taslim akan memerankan tokoh Sub-Zero dalam film Mortal Kombat yang diproduseri James Wan.

BACA JUGA: Keren, Joe Taslim Masuk Nominasi 100 Pria Tampan di Dunia

"Actor and martial artist @joe_taslim will take on the role of Sub-Zero in the live-action adaptation of Mortal Kombat," ungkap Hollywood Reporter, Rabu (10/7).

Sejauh ini, Joe Taslim belum memberi tanggapan terkait terpilihnya dia menjadi Sub-Zero. Hanya saja, media sosial telah ramai memperbincangkan keterlibatannya dalam film Mortal Kombat.

BACA JUGA: Delon Serius Pacari Janda Cantik

Sebelumnya dikabarkan Mortal Kombat bakal memulai syuting di kawasan Australia. Film produksi Warner Bros itu diproduseri oleh James Wan dan disutradarai Simon McQuoid.

Rencananya Mortal Kombat bakal dirilis pada 2021 mendatang. Selain Joe Taslim, pemain lainnya yang terlibat belum terungkap. (mg3/jpnn)