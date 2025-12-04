Joe Tembus Semifinal, Exist Badminton Club Dominasi Tunggal Taruna

jpnn.com - Pebulu tangkis tunggal taruna putra Fardhan Rainanda Joe menunjukkan kelasnya di ajang Sirnas Premier 2025 setelah berhasil menembus babak semifinal.

Berlaga di GOR Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (4/12/2025), pemain asal Exist Badminton Club itu melaju ke empat besar seusai mengalahkan wakil Jaya Raya Yusack Christian melalui pertarungan tiga gim dengan skor 15-21, 21-15, 21-17.

Kemenangan ini membawa tunggal putra kelahiran 30 April 2008 itu menantang rekan satu timnya, Izza Al-Faruq Aston Martin, di babak semifinal.

Pada laga sebelumnya, Joe juga berhasil mengalahkan tunggal putra Jaya Raya Denis Azzarya dengan skor 16-21, 21-6, 21-9.

Pemain asal DKI Jakarta itu mengaku memiliki target pribadi pada ajang Sirnas Premier 2025.

Joe bertekad untuk meraih gelar juara setelah sebelumnya sukses di level sirkuit nasional, yang berlangsung di Jakarta dan Yogyakarta.

"Pada Sirnas Premier ini target saya ingin menjadi juara. Namun, saya harus tetap waspada karena masih ada dua laga penting yang harus saya jalani," ujar Joe.

Pada nomor tunggal taruna putra, wakil Exist Badminton Club mendominasi dengan menempatkan tiga pemain di babak semifinal. Selain Joe dan Izza Al-Faruq Aston Martin, satu wakil lainnya ialah Fajar Shidiq Putra.