Joey Alexander Jadi Bintang Tamu Spesial Prambanan Jazz 2020

jpnn.com, JAKARTA - Pihak Rajawali Indonesia selaku promotor festival musik Prambanan Jazz 2020 memastikan bakal menghadirkan pianis asal Indonesia yang telah mendunia, Joey Alexander.

Remaja 16 tahun peraih nominasi Grammy Awards itu bakal tampil di hari pertama Prambanan Jazz 2020.

Lewat akun Twitter miliknya, Joey Alexander juga menyampaikan kabar penampilannya. "See you soon," tulis Joey Alexander, Minggu (19/1).

Selain Joey Alexander, Prambanan Jazz 2020 juga bakal diisi sejumlah musisi dalam dan luar negeri. Bahkan salah satu nama yang akan masih dirahasiakan yakni musisi peraih Grammy Awards.

Prambanan Jazz 2020 baru-baru ini telah mengumumkan jadwal penyelenggaraan. Berlokasi di kawasan Candi Prambanan, Yogyakarta, festival tahunan itu dilaksanakan pada 3, 4, dan 5 Juli 2020 mendatang.

Selain jadwal, pihak promotor juga sudah mengumumkan sejumlah pengisi acara Prambanan Jazz 2020. Salah satu bintang tamu utama yakni grup musik asal Amerika Serikat, Postmodern Jukebox.

"Prambanan Jazz 2020 menjadi perform Postmodern Jukebox pertama kali di Asia termasuk Indonesia," kata CEO Rajawali Indonesia Anas Syahrul Alimi, baru-baru ini.

Selain Postmodern Jukebox, sejumlah musisi dalam negeri juga telah diumumkan untuk memeriahkan Prambanan Jazz 2020. Antara lain Kunto Aji, Fourtwnty, Pamungkas, Eva Celia, Isyana Sarasvati, Once Mekel, Ardhito Pramono, Reza Artamevia, Yura, Joko In Berlin, Nadin Amizah, Egha De Latoya, dan sebagainya.