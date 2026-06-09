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Joey Pelupessy Soroti Kekuatan Mozambik: Bukan Lawan yang Bisa Diremehkan

Joey Pelupessy Soroti Kekuatan Mozambik: Bukan Lawan yang Bisa Diremehkan
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Pemain Timnas Indonesia, Joey Pelupessy (tengah) saat melakukan persiapan menghadapi Kualifikasi Piala Dunia 2026 di Sydney Football Stadium, Sydney. Foto: Dok. Timnas Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Euforia kemenangan telak atas Oman tak membuat Timnas Indonesia lengah.

Gelandang Joey Pelupessy mengingatkan timnya tetap waspada jelang duel melawan Mozambik pada FIFA Matchday Juni 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa (9/6/2026).

Joey menilai Mozambik memiliki kualitas yang patut diwaspadai dan berpotensi memberi kesulitan lebih besar dibanding lawan sebelumnya.

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Untuk itu, skuad Garuda diminta tetap fokus dan tidak terbawa suasana setelah meraih kemenangan 3-0 atas Oman.

Menurut Joey, kemenangan pada laga pertama memang menjadi modal berharga bagi Indonesia.

Namun, ia menegaskan pertandingan melawan Mozambik akan menghadirkan tantangan berbeda karena lawan memiliki karakter permainan yang tidak sama.

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"Saya sangat senang dengan hasil pertandingan terakhir melawan Oman. Kami bermain dengan hati dan mendapatkan hasil yang bagus," ujar Joey.

Meski puas dengan performa tim, Joey tak mau Timnas Indonesia kehilangan konsentrasi karena lawan Mozambik memiliki sistem permainan yang berbeda dan membutuhkan pendekatan khusus.

Timnas Indonesia akan menghadapi Mozambik dalam FIFA matchday. Joey Pelupessy meminta timnya tidak menganggap remeh lawan.

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