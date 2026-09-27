Joey Pelupessy Tak Gentar Menjelang Timnas Indonesia vs Malaysia, Ada Alasannya

jpnn.com - Pertandingan Timnas Indonesia vs Malaysia selalu memiliki cerita tersendiri.

Rivalitas panjang kedua negara serumpun itu membuat pertemuan Indonesia dan Malaysia kerap berlangsung panas.

Kini, duel tersebut akan tersaji pada laga kedua Grup A FIFA ASEAN Cup 2026.

Namun, situasi itu ternyata tidak membuat Joey Pelupessy merasa gentar. Dia justru menyambut duel melawan Malaysia dengan antusiasme tinggi.

Indonesia akan menghadapi Malaysia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin (27/9/2026).

Joey Pelupessy Justru Menantikannya

Besarnya rivalitas kedua tim membuat pertandingan ini diprediksi berlangsung dengan tensi tinggi. Tekanan dari suporter dan pentingnya hasil pertandingan juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari duel tersebut.

Namun, Joey memilih melihat situasi itu dari sisi berbeda. Alih-alih terbebani, dia menganggap atmosfer pertandingan sebagai tambahan motivasi untuk tampil maksimal.

"Saya justru merasa bersemangat. Saya menantikannya. Bagi saya dan juga tim, hal itu menjadi alasan yang lebih besar untuk siap menghadapi pertandingan," ucapnya.