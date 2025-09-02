Joget Kebenaran

jpnn.com - Ditemukan: ada asing bermain di balik kerusuhan dan bakar-bakar di Indonesia Jumat lalu.

Ditemukan: pola gerakan yang sama di setiap kerusuhan dan pembakaran.

Ada komando berbentuk tanda-tanda untuk dimulainya kerusuhan. Tanda-tanda itu berupa kembang api dan mercon.

Ditemukan: telah dikembangkannya "kebenaran baru" di medsos. Yakni penggabungan dua kebenaran menjadi satu "kebenaran baru".

Benar, ada joget-joget di ruang sidang DPR/MPR. Itu fakta. Benar, tunjangan anggota DPR baru saja dinaikkan -ditambah tunjangan perumahan yang tiga juta kali 26 itu.

Dua kebenaran itu sebenarnya tidak ada hubungannya. Tetapi kalau dirangkai dalam satu medsos bisa muncul "kebenaran baru": "anggota DPR/MPR joget-joget mensyukuri kenaikan tunjangan".

Lantas diberi sedikit bumbu: di saat rakyat menderita akibat kenaikan pajak-pajak mereka joget-joget menikmati kenaikan gaji yang luar biasa besarnya.

"Kebenaran baru" itulah yang akhirnya dipercayai masyarakat sebagai kebenaran.