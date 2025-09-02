Joget Kebenaran

menu
Oleh: Dahlan Iskan

Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - Ditemukan: ada asing bermain di balik kerusuhan dan bakar-bakar di Indonesia Jumat lalu.

Ditemukan: pola gerakan yang sama di setiap kerusuhan dan pembakaran.

Ada komando berbentuk tanda-tanda untuk dimulainya kerusuhan. Tanda-tanda itu berupa kembang api dan mercon.

Ditemukan: telah dikembangkannya "kebenaran baru" di medsos. Yakni penggabungan dua kebenaran menjadi satu "kebenaran baru".

Benar, ada joget-joget di ruang sidang DPR/MPR. Itu fakta. Benar, tunjangan anggota DPR baru saja dinaikkan -ditambah tunjangan perumahan yang tiga juta kali 26 itu.

Dua kebenaran itu sebenarnya tidak ada hubungannya. Tetapi kalau dirangkai dalam satu medsos bisa muncul "kebenaran baru": "anggota DPR/MPR joget-joget mensyukuri kenaikan tunjangan".

Lantas diberi sedikit bumbu: di saat rakyat menderita akibat kenaikan pajak-pajak mereka joget-joget menikmati kenaikan gaji yang luar biasa besarnya.

"Kebenaran baru" itulah yang akhirnya dipercayai masyarakat sebagai kebenaran.

Ditemukannya tangan asing di kerusuhan Jumat lalu, semoga saja tidak sampai mengabaikan kebenaran yang asli yang dialami mereka yang memilih anggota DPR itu.

