Joget Kebenaran
Oleh: Dahlan Iskan
jpnn.com - Ditemukan: ada asing bermain di balik kerusuhan dan bakar-bakar di Indonesia Jumat lalu.
Ditemukan: pola gerakan yang sama di setiap kerusuhan dan pembakaran.
Ada komando berbentuk tanda-tanda untuk dimulainya kerusuhan. Tanda-tanda itu berupa kembang api dan mercon.
Ditemukan: telah dikembangkannya "kebenaran baru" di medsos. Yakni penggabungan dua kebenaran menjadi satu "kebenaran baru".
Benar, ada joget-joget di ruang sidang DPR/MPR. Itu fakta. Benar, tunjangan anggota DPR baru saja dinaikkan -ditambah tunjangan perumahan yang tiga juta kali 26 itu.
Dua kebenaran itu sebenarnya tidak ada hubungannya. Tetapi kalau dirangkai dalam satu medsos bisa muncul "kebenaran baru": "anggota DPR/MPR joget-joget mensyukuri kenaikan tunjangan".
Lantas diberi sedikit bumbu: di saat rakyat menderita akibat kenaikan pajak-pajak mereka joget-joget menikmati kenaikan gaji yang luar biasa besarnya.
"Kebenaran baru" itulah yang akhirnya dipercayai masyarakat sebagai kebenaran.
Ditemukannya tangan asing di kerusuhan Jumat lalu, semoga saja tidak sampai mengabaikan kebenaran yang asli yang dialami mereka yang memilih anggota DPR itu.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Koruptor Perlu Diberantas, Aliansi Cipayung Desak DPR Sahkan UU Perampasan Aset
- Deddy Sitorus Tuai Kecaman, Publik Tantang PDIP Ambil Langkah Tegas
- Eko Patrio Baru 3 Tahun di Rumah Anyar, Begini Sosoknya di Mata Tetangga
- Yakin Tak Ada Darurat Militer, PDIP Percaya TNI Berniat Baik
- Begini Kondisi Kediaman Eko Patrio Seusai Dijarah Massa
- Hirwansyah Sebut Langkah Polda Sumut Gelar Doa Bersama Patut Dicontoh